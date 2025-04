Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Wedder verkehrte Alarm in't Westfield

Wokenn an düt Wekenenn in un üm Hamborg rüm mit dat Auto ünnerwegens ween will, de mutt sik op Staus hebben. Denn hüüt Avend warrt al de eersten Straten för den Hamborg-Marathon dichtmaakt. Denn de finnt düssen Sünndag statt un morgen gifft dat hier al de eersten Lööp för Kinner. Bavento speelt Sünndag denn ok noch de HSV tohuus in dat Volksparkstadion. Un denn warrt af hüüt Avend bet Maandagfröh noch de Autobahn, de A1, in Richt na Noorden hen dichtmaakt. Grund hierför sünd Boarbeiden an de Noorderelvbrüch.

