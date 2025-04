Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Koalitschoonsverdrag vun'e Hamborger SPD und Gröne warrt vörstellt

Siet teihn Johr warrt Hamborg nu al vun Root-Gröön regeert - un so geiht dat woll ok in de tokamen fief Johr wieder. SPD un Gröne hebbt jümehr Koalitschoonsverhannelns afsloten. Ok över letzte Details sünd se sik noch eens worrn. De Koalitschoonsverdrag schall nu hüüt Middag vör de Börgerschopssitten in’t Raathuus vörstellt warrn. Övermorgen, dor is denn en SPD-Parteidag plaant – un tokamen Maandag, dor gifft dat denn ok en Parteidag vun’e Grönen. Bi beide Parteien mutt ok noch de Parteibasis över dat afstimmen, wat verhannelt worrn is.

