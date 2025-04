Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Hamborgische Börgerschop debatteert över Uni-Neebo un de Köhlbrandbrüch

Dat is woll de letzte Sitten vun’n olen Senaat: In’t Hamborger Raathuus will de CDU vundaag in en aktuelle Stünn över Grootprojekten snacken, de scheef lopen sünd. SPD un Gröne müssen düsse Projekten "endlich kloor kriegen", heet dat vöraf. Dorbi geiht dat de Christdemokraten to’n Bispeel ok üm den Uni-Neebo „Haus der Erde“. De is mit över 400 Millionen Euro mehr as dubbelt so düür worrn as plaant. Aver ok doröver, woans dat mit de Köhlbrandbrüch wiedergahn schall, will de CDU snacken.

