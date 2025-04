Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Wedder grote Klopperee in Hamborg-Harborg

An’t Phoenix-Center in Hamborg-Horborg schall dat wedder en grote Klopperee mit masse Lüüd geven hebben. As de Polizei seggt, hebbt sik dor güstern an’n laten Namiddag mehre junge Lüüd in´e Klatten kregen. As de Schandarms denn dor weern, sünd se afhaut. An’n Avend sünd denn noch mehre Gruppen vun junge Lüüd vun’e Polizei kontrolleert worrn. Fastsett hebbt se Nüms. De Polizei is nu mehr un mehr an’t Phoenix-Center ünnerwegens. Achtergrund is, dat dat dor in’e verleden Tiet jümmer wedder gröttere Rangeleen un Gewaltdaten geven hett.

