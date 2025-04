Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Verhanneln över Kriegsenn in’e Ukraine

Russland is praat för en Enn vun den Krieg in de Ukraine. Dat hett US-Präsident Donald Trump seggt. Nipp un nau sä he: “Ik glööv, wie hebbt een Deal mit Russland“. Man nu güng dat ok dorüm, en Övereenkamen mit den ukrainschen Präsidenten Selenski to finnen. Över Selenski sä Trump, dat siene Denkwies in Saken Halvinsel Krim, dat swoor maken wörr, den Krieg to en Enn to bringen. Selenski harr vörher nochmal ünnerstreken, dat he de Krim nich as Territorium vun Russland sehn un annehmen dä.

