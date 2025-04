Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Ne’e digitale Plattfoorm „beteilige.me“ in Hamborg

Weniger Asphalt un Beton – dorför mehr Gröön: Dat will Hamborg nu mit en ne’e digitale Plattfoorm henkriegen. De Internetsiet heet „beteilige.me“ un dor köönt Lüüd de Stadt Vörslääg maken, welke Steden in de Stadt - wat se seggt - „entsiegelt“, also för Water dörlässig maakt warrn schullen. In’n besten Fall sett de Verwalten dat denn üm. Dat geiht dorüm, Hamborg fit för den Klimawannel to maken..

