Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr Amphibien-Tuun in Hamborg-Moorborg twei maakt

Unbekannte Lüüd hebbt in Hamborg-Moorborg en Tuun twei maakt, de egens as Schuul för Amphibien dacht is. Över den Tuun is ok al veel streden worrn. An’e Bosteed to de A26 Oost schullen dormit Poggen, man ok annere Amphibien opholen warrn. In’e Nacht vun Karfreedag op Sünnavend is de Tuun op mehre hunnert Meters kaputt maakt worrn. De Hamborger Polizei hett seggt, dat dorbi en Schaden vun 100.000 Euro bi entstahn is. De Lüüd vun de Firma DEGES, de för dat Projekt tostännig sünd, seggt, dat de Tuun böswillig twei maakt worrn is. Nu geiht goors ok de Staatsschuul düssen Fall op’n Grund.

