Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 24.04.2025 09:30 Uhr

Hüüt Vörmiddag sünd noch vele Wulken ünnerwegens, later lockert dat denn aver en beten wat op un de Sünn kümmt rut bi Temperaturen vun bet to 17 Graad. Opstunns sünd dat 12 Graad in Ottensen. Morgen gifft dat denn anfangs Nevel un dagsöver wedder een Mix ut Sünn un Wulken – ok dor bi Temperaturen vun bet to 17 Grad.

