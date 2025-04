Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Paapst op'n Weg na'n Petersdom

Twee Daag na den Dood vun Paapst Franziskus sall vundaag sien Lieknam in’n Petersdom in Rom opbohrt warrn. Denn köönt sik de Minschen bet Freedag vun em verafscheden. In düsse Minuten warrt he in en Prozeschoon na den Petersdom hen bröcht. För Sünnavend sünd en grote Truerfier op den Petersplatz un de Bisetten vun’n Paapst in de Basilika Santa Maria Maggiore buten vun’n Vatikan plaant.

