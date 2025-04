Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Paapst-Afscheed in Hamborg

Ok hier in’n Noorden truert vele Minschen üm Franziskus. Dat Erzbistum Hamborg laadt an’n Freedagavend to’n Gottsdeenst in den Mariendom in. Dat Leit för dat so nöömte Pontifikalrequiem hett Erzbischop Stefan Heße. De Gottsdeenst fangt avends viddel na söss an un warrt ok live in’t Internet överdragen.

