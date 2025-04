Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Freespraak för LKW-Fohrer

Dat Amtsgericht St. Georg hett en LKW-Fohrer freespraken. He hett in'n November 2022 en Footgänger in Billsteedt överfohrt. De 65-Johrige weer noch an de Unfallsteed sturven. För dat Gericht weer dat keen fohrlässige Töten. Domals geev dat veel Verkehr, de Fohrer kunn man blots Stop-and-Go fohren - un hett dordörch den Footgänger, de direktemang vör den LKW de Straat krüzen wull, översehn.

