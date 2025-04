Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Initiativ för weniger Reklaam in Hamborg

"Hamburg Werbefrei" - so heet dat Volksbegehren, wat vundaag in Hamborg losgeiht. De Initiativ will dat grote Reklaam-Bildschirmen as an'n Jungfernstieg oder an de Lannensbrüchen afschalt warrt. Dat wöör Verkehrsdeelnehmers ahn Noot aflenken. Ok de Energieverbruuk un de Lichtversmudden kunnen so verringert warrn. Keen Problem hett de Initiativ mit klass'sche Litfaß-Sülen. Binnen vun dree Weken mutt "Hamburg Werbefrei" 65.000 Ünnerschriften sammeln. Blots denn kümmt dat to en Volksentscheed.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.04.2025 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch