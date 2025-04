Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Fehlalarm in't Westfield

Dat weer güstern al dat drütte Mal: Füeralarm in't Westfield-Inkoopzentrum in't Överseequarteer. Man ok dütmal weer dat blots en Fehlalarm. Wat en Füerwehrspreker sä, is en Brandmellanlaag gegen twintig na fief an'n Nameddag in en Gastroberiek losgahn. Dat is al an'n Karsünnavend un an 10. April to Fehlalarmen kamen. De Spreker vun de Füerwehr meen, bi so en grotet ne'et Huus kann dat sünnerlich an'n Anfang to sowat kamen, wieldat dat dat dor jümmer noch Boarbeiden geven deit.

