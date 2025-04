Stand: 23.04.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Bet to 17 Graad warrt dat noch warm, liekers seht wi vundaag vele Wulken, man ok de Sünn kickt mal kort vörbi. An’n Nameddag kann’t mal enkelte Flagen geven.

Morgen fröh geiht de Dag mit lütt beten Regen los, da warrt denn aver stückerwies jümmer wedder wat dröger bi bet to 17 Graad.

