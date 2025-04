Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr De Paapst is doot – Grund weer en Slaganfall

Paapst Franziskus is dör en Slaganfall dootbleven. Dat is nu vun Amts wegen her vun’n Vatikan to hören. Dorna to uurdelen, is dat an’n Enn de Slaganfall ween, weswegen dat Hart vun den 88-Jöhrigen ophöört hett to slaan. De Paapst is güstern an’n Oostermaandag in sien Wahnen in dat Gästhuus vun’n Vatikan storven.

