Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Reakschonen op den Doot vun den Paapst

Ok in Hamborg hett de Doot vun Paapst Franziskus masse Minschen anröögt. Vör allen Dingen keek Franziskus op de armen un schunnen Lüüd, see Hamborgs Erzbischop Stefan Heße. Düt Engaagschment warrt ok vun Religioonsvertreders vun de evangeel’sche Kark un vun den Raat vun de islaam’sche Gemeen, de Schura, löövt. Börgermeester Peter Tschentscher ünnerstreek: Franziskus harr sik op’e ganze Welt för soziaale Gerechtigheid insett.

