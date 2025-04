Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Mehr Mülltünnen ünner de Eer

In Hamborg arbeidt de Stadtreinigen mit Hoochdruck doran, noch mehr Mülltünnen to boen, de ünner de Eer vör de Hüüs sünd. För dat Ünnernehmen liegt de Vördelen op’e Hand: Denn düsse Systemen spoort Platz, sünd barrieerfree un hygieenischer as rosa Säck. Ganz weg ut dat Stadtbild verswindt düsse rosa Müllsäck, so as de Stadtreinigen dat seggen deit, man nich. Dat leeg doran, dat för düsse ünnereerd‘sch Mülltünnen nich all de Straten wat dögen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch