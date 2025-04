Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr Oostermärsch för Freden un Afrüsten

För Freden un Afrüsten: An den Oostermarsch düt Johr in Hamborg hebbt güstern, so as de Polizei dat seggen deit, üm un bi 2.600 Minschen an deelnahmen. De Marsch güng vun den S-Bahnhoff Landwehr na de Lange Reeg in St. Georg hen. In ganz Düütschland hebbt mehre teihndusend Lüüd an de Oostermärsch an deelnahmen. De Hööftakschoonsdag weer dorbi de Karsünnavend mit üm un bi 75 Veranstaltens, blangen anner Steden in Köln, Mainz, Hannover un München.

