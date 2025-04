Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr BKA: Wohrschau vör Kokainfloot

Dat Bunnskriminaalamt wohrschaut vör en Kokain-Swemm in Düütschland. De Böverste vun dat BKA, Holger Münch, de hett to dat Redakschoonsnettwark Düütschland seggt, dat de Markt in Noordamerika satt weer. Deswegen wöör sik Kokain nu starker in Europa verbreden un dat ok in Düütschland. So as de Kriminaalstatistik vun’e Polizei för dat verleden Johr dat wiesen deit, hett dat straafboor Doon, wat mit Kokain tohoophängen deit, üm knapp fief Perzent wat tonahmen. Düütlich wat na baven güng dat ok bi LSD un bi ne’e syntheet‘sch Drogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch