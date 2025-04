Stand: 22.04.2025 09:30 Uhr Gaza: Gifft de Hamas de Macht af?

In’n Gazastriepen is siet 18 Johr de islaam’sche Hamas an’e Macht. Man Israel will mit sien Angreep nich ophören, bet düsse Grupp twei is. Nu is de Hamas, so as dat heten deit, woll praat, ehr Macht aftogeven, to’t Bispeel an de Palästinen’sche Autonomiebehöörd, de in dat Westjordanland regeren deit. Dat hett en ranghoge Funkschonäär vun de Palästinenser nu in en Snack mit de BBC seggt. Wat de tokümstige Regeren angahn deit, müss een sik vörav aver natschonaal un regionaal hannelsenig warrn.

