Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Maleschen in Hamborg-Horborg

Gruppenkloppereen, Drogen un mehr un mehr Elend: De CDU verlangt vun den Senat för Horborg nu en Maatregelpaket, jüst so as an’n Hööftbahnhoff un in St. Georg: Mit mehr Polizei, mehr Videokameras to’n Oppassen, en Zoon, in de Wapen verbaden sünd un den Ornensdeenst vun’n Bezirk, de gegen den Müll gegenan geiht. Dat allens weer in de Mitt vun Horborg nödig, sünnerlich in’t Phoenix-Viddel, meent de CDU Börgerschopsafoornte Birgit Stöver. Se bekrittelt ok, dat de Senat vun en „prinzipiell unopfällige Sekerheitslaag“ in’t Viddel snacken deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch