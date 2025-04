Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Flüchtlingsquarteer in Hamborg-Langenhoorn

In dat Gebüüd weer mal en Ünnernehmen binnen. Neegst schall dat Huus in Langenhoorn to en Flüchtlingsquarteer ümboot warrn. Dat geiht üm en Gebüüd an de Tangstedter Landstraat, wo bummelig 250 Minschen ünnerkamen schüllt, de Asyl- oder Schuul söökt – un dat wohrschienlich vun Enn tokamen Johr af an. Plaant sünd Wahnens mit je veer bet söss Plätz.

