Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Veel los op de Straten

Vundaag an’n Grööndünnersdag kunn folgens den ADAC to Oostern dat mehrste los ween op de Straten. Sünnerlich vun Middag af an warrt sik en Barg Minschen op den Weg maken un Familie oder Frünnen besöken oder in de Ferien fohren. De Ferienünnerkümst an Noord- un Oostsee sünd goot bookt, man op beide Sieden vun’n Elvtunnel gifft dat Maleschen dör Bosteden op de A7. To’n Nadelöhr bi’n Reisverkehr to Oostern kann de rotte Noorderelvbrüch över de A1 warrn. Dor rekent de Autobahn GmbH Noord mit teemlich veel Stau. Wat ruhiger op de Straten warrt dat woll Oostersünnavend un -sünndag. Oostermaandag fohrt Velen denn wedder torüch – in söss Bunnslänner gaht de Ferien toenn.

