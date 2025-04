Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Kalifornien klaagt gegen Töll

Den US-Bunnsstaat Kalifornien langt dat: He sett sik gegen de weltwieden Töll vun US-Präsident Trump to Wehr un hett dorgegen Klaag vörleggt. De kalifoornsche Gouverneur un de General-Staats-Afkaatschop seggt, dat de US-Präsident mit de ne’en Töll över sien Rechten rutgeiht. De Kongress harr över de Töll afstimmen müsst. In Kalifornien warrt en Grootdeel vun de chineeschen Woren över den Seeweg na de USA importeert.

