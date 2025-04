Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Unfall op de A25

Auto twei, Föhrerschien weg, Autobahn meist twee Stünnen lang afsparrt – en Autofohrer, de ornlich duun weer, hett in de Nacht op de A25 en Unfall maakt. De 56-Jöhrige weer folgens Polizei an de Anslusssteed Neeallermeuh ut de Kurv rutsleudert worrn un gegen en Schild rumst. He sülvst hett sik nix daan. En Test hett wiest, dat he böös veel Alkohol in’t Bloot harr.

