Stand: 17.04.2025 09:30 Uhr Dalslag för den FC Bayern

Dat weer en Liekop – un dat hett nich langt för den FC Bayern. De Football-Rekordmeister is ut de Champions League utscheedt, na en twee to twee bi Inter Mailand. Nu sünd de Bayern jüst so as Dortmund bi den Wettstriet rutflagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch