Stand: 16.04.2025 09:30 Uhr Ut vörmaliget Konsulat warrt en Hotel

So bilütten warrt de Plaans för en Luxushotel an de Butenalster nauer. In dat vörmalige US-Konsulat süllt nich blots en Hotel, man ok en Cafe un en Restaurant intrecken. De Geldgever will ok doran erinnern, dat dat Huus fröher mal en Hauptsitz vun de Natschonalsozialisten weer. Dat Bezirksamt, wat dorför tostännig is, reekt mit en Start vun den Bo fröhstens in't tokamen Johr. De Anwahners sünd an't Kritteln. Se reekt mit Dreck un Larm.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch