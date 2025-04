Stand: 16.04.2025 09:30 Uhr Kitas in Hamborg warrt dicht maakt, man ok ne’e kaamt

Steilshoop, Hogeluft, Hohenfell - in düsse un anner Hamborger Stadtdelen warrt bald mehre Kitas dicht maakt. Wat vun de Soziaalbehöörd to hören is, warrt nich mehr so veel Plätz bruukt. Dorüm warrt bi de Elvkinner-Kitas mehre Standoorten tosamenleggt. Man op de anner Kant hebbt in Hamborg in düt Johr als twölf ne'e Kitas open maakt. Dat Diakoonsche Wark verlangt dorüm vun de Soziaalbehöörd, dat een tovör nau kieken deit, wat bruukt warrt.

