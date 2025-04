Stand: 16.04.2025 09:30 Uhr Avends hollt Bussen ok twüschen de Stoppsteden

Dat weer en Premieer bi’n HVV. Siet güstern köönt Fohrgäst vunaf avends Klock negen in Bussen twüschen twee Hollsteden utstiegen, wenn se vörher bi’n Fohrer Bescheed seggt. Betto weer dat blots af un an mal mööglich. Nu gellt dat in en groot Deel vun’n HVV. De Binnenstadt blifft dorvun utnahmen. Grund för dat Anbott: Fohrgäst süllt in’t Düstern nich so lange Footweeg vun de Hollsteed bet na Huus hebben.

