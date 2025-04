Stand: 16.04.2025 09:30 Uhr Football Champions League: BVB is rut

Dat weer't för Borussia Dortmund. Dat Team is ut de Football-Champions League utscheden. - Un dat, opgliek se gegen den FC Barcelona 3 to 1 wunnen hebbt. Man, dörch de Nedderlaag bi't Henspeel vör en poor Daag is de BVB liekers rut ut den Wettbewarv.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch