Stand: 15.04.2025 09:30 Uhr Grote tofreed mit Hamborg-Idee

SPD-Binnensenater Andy Grote wiest sik tofreed, dat en Vörslag ut Hamborg in'n Koalitschonsverdrag vun Union un SPD in'n Bund rinkamen is. Dorbi geiht dat üm't Ophissen gegen Volksgruppen. Wokeen wegen dat mehrmsls veroordeelt worrn is, schall in Tokunft nich mehr in staatliche Ämter wählt warrn: to'n Bispeel as Börgermeester un Aforndter. Wo veel Politikers dat in Düütschland nu al dropen wöör, is nich kloor.

