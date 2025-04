Stand: 15.04.2025 09:30 Uhr Koalition: SPD-Liddmaten stimmt af

De SPD-Liddmaten stimmt vun vundaag an över'n Koalitionsverdrag vun Union un SPD af. De 358.000 Liddmaten köönt online Jo or Ne dorto seggen. De Böversten vun de Partei worven bi en Drapen in Hannover güstern noch mal för dat, wat se mit de Union uthannelt hefft: to'n Bispeel SPD-Baas Lars Klingbeil. Grote Delen vun de Jusos sünd man gegen den Koalitschonsverdrag. Afstimmt warrt noch bet na'n 29. April.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch