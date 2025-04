Stand: 15.04.2025 09:30 Uhr Klimawannel in Europa

So lang Daten optekent warrt, is in Europa keen Johr wärmer ween as 2024 – un keen anner Kontinent warrt gauer warm. Dat wiest en Bericht vun de Weltorganisatschon för Meteorologie un vun'n EU-Klimadeenst Copernicus. 2024 geev dat ok veel Extremwedder: so as to'n Bispeel Stöörm un Floten. Üm un bi veerhunnertdusend Minschen weren dorvun drapen, seggt de Organisatschonen.

