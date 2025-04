Stand: 15.04.2025 09:30 Uhr Uni-Neebo dürer as dacht

Över Klimawannel schall ok in't "Huus vun de Eer" in Hamborg forscht warrn. Doch bi düssen Uni-Neebo gifft dat jümmer wedder Problemen. De Bund vun de Stüertahlers bekrittelt den Senat wegen de Bokösten, de jümmer höger warrt. Bet nu sünd se op veerhunnert Millionen Euro wussen. De Neebo weer man blots en vun veel Projekten, de veel dürer worrn sünd, as dat mal ploont ween is, bekrittelt de Stüertahlerbund.

