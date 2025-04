Stand: 15.04.2025 09:30 Uhr Liek in Altno funnen

De Polizei versöcht wat över de Liek ruttofinnen, de bi en Recyclingfirma in Altno-Noord funnen worrn is. Dat geiht ok dorüm, dat dat ween kunn, dat de Achtergrund en Verbreken is. En Arbeider harr de Liek güstern an'n Namiddag funnen, as he Ooltpapeer ümsortiert hett. De Dode is na't Institut för Rechtsmedizin bröcht worrn. Wokeen he is, is noch nich rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch