Stand: 14.04.2025 09:30 Uhr "Haus der Erde" maakt düchtig Kummer

De Probleme bi de Hamborger Uni ehr "Haus der Erde" an'n Schlump sünd grötter as bet nu bekannt weer. In dat ne'e Zentrum för de Lehr un dat Forschen hebbt sik na en Waterschaden Bakterien un Pilz utbreedt - dat is bi en Nafraag vun NDR 90,3 bi de Finanzbehöörd rutkamen. 1.900 Quadraatmeter Footbodden müssen opstemmt un wegnahmen warrn. Plaant weer, dat Zentrum schull 2019 fardig warrn. Nu is aver wiederhen unkloor, wannehr de Bedriev dor losgahn kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch