Stand: 14.04.2025 09:30 Uhr Dood dör Rünnerfallen vun't Hoochhuus

In Horborg is in de Nacht en jungen Mann ut en Hoochhuus dalfullen un dorbi to Dode kamen. De Polizei geiht dorvun ut, dat dor annerseen an schuld is. Op Nafraag hett se seggt, dat harr vörher in de Wahnung en Striet geven. In dat Hoochhuus in'n Soltauer Ring, dor harrn sik twee Gruppen vun junge Mannslüüd in de Hoor kregen. Na de Lüüd, de ünner Verdacht staht, dor sünd se noch an't Fahnden. Bi een Mann, de fastnahmen worrn is, dor hebbt de Polizeilüüd en Machete funnen.

