Stand: 14.04.2025 09:30 Uhr Na dat russische Angriepen op Sumy

Politikers ut vele Länner hebbt de Attack vun Russland op de ukrainsche Stadt Sumy verordeelt. De franzöösche Präsident Emmanuel Macron sä, dat weer hoochnödig, Russland to en Wapenroh to bringen. Bi dat Angriepen güstern weern mehr as 30 Minschen ümkamen. CDU-Baas Friedrich Merz hett nochmal wedder in Utsicht stellt, dat de Ukraine womööglich Taurus-Marschfloogkörpers kriegen kunn. In de ARD sä Merz, de Ukraine müss ut de Defensive rutkamen.

