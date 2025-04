Stand: 14.04.2025 09:30 Uhr Kriminalitäts-Tahlen in Hamborg

De Hamborger Polizei hett in't eerste Quartaal vun't Johr weniger Verbreken tellt as een Johr torüch. De Tahl an straafbor Doon is söven Perzent rünnergahn, op knapp 56.000 Delikten. Besünners bi allens, wat mit Gewalt verbunnen is, so as Moord, Dootslag oder Vergewaltigen, dor is dat düütlich weniger as een Johr torüch. De Tahlen för een Vierteljohr köönt aver blots so üm un bi wat utseggen.

