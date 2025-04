Stand: 14.04.2025 09:30 Uhr Bahn-Probleme vun't Wekenenn vörbi

De Bahnverkehr in'n Noorden rullt nu wedder normaal - nadem dat an't Wekenenn vele Töög to laat kemen oder utfullen sünd. Bet to'n Avend hett in Hamborg en Stellwark, wat kaputt weer, för Probleme bi'n Feernverkehr sorgt. De Fohrgäst hebbt deelwies mehr as annerthalf Stünnen töven müsst. Ok bi de Regionaal-Töög twüschen Schleswig-Holsteen un Hamborg, dor müss bet to een Stünn töövt warrn, un welk vun de Fohrten sünd ok utfullen.

