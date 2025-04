Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Hamborg warrt klimaneutral: Höge Bokosten

Hamborg schall in 20 Johr klimneutral ween. All Wahnens un Hüüs dorför ümtoboen, dat warrt man 20 Perzent dürer as tovör utrekent. De taxeerten Kosten liggt bi 40 Milliarden Euro. So as NDR 90,3 exklusiv to weten kregen hett, ännert de Behöörd för Stadtbo dorüm ehr Plaans: Weniger massive Warmsdämmen un mehr klimafründliche Hittkastens, heet dat opstünns.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch