Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Flüchtlingsquarteer in Harvsthuud maakt Enn Juni dicht

Dat Flüchtlingsquarteer in de Sophienterrass in Harvsthuud warrt Enn Juni een för all Mal dichtmaakt. Un vun deswegen gifft dat veel Hen un Her. Dorna gifft dat denn bet op een Steed in Eppendörp keen anner Ünnerkümst in en Viddel in de Stadt, in dat de mehrsten Lüüd gootstellt sünd. De Böverste vun de SPD-Frakschoon Dirk Kienscherf mahnt, dat son Quarteren gliekmatig op dat Stadtrebeet verdeelt warrn schullen. Op dat Flach vun de Sophienterrass schüllt nu Sozjalwahnens boot warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch