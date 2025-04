Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Oprüsten in Europa

Europa will düütlich oprüsten. Wo dat Geld dorför herkamen un woans dat opbest insett warrn schall, dor snackt vundaag de EU-Finanzministers den tweten Dag na de Reeg in Warschau över. In de Inladen vun den poolschen Finanzminister Andrzej Domanski heet dat, wieldat nich veel Geld in de Kassen is, müss een Investitschonen in de Verdedigen beter afstimmen. Betnu ordert de EU-Staten mehrstendeel lüttere Bestellens bi Herstellers ut’t egen Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch