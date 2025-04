Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Fund an Horborger Busbahnhoff

Na dat jichtenseen Ding op en Bosteed an den Horborger Busbahnhoff funnen worrn is, weet se jümmers noch nich, wat dat is. Folgens Füerwehr kann dat Objekt in ölven Meter Deep allens ween – vun en ole Baadwann bet to en Blindgänger. De Kampmiddelrüümdeenst ünnersöcht den Fund morgen fröh. Schull dat würklich en Bomb ut den Tweten Weltkrieg ween, denn kunn sik dat bannig op den S-Bahn- un Feernverkehr utwarken.

