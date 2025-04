Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Füerwehrinsatz in Pleegheim in Hamborg Willemsborg

En Stroomutfall in en Pleegheim in Willemsborg hett güstern Namiddag en Grootinsatz vun de Füerwehr utlööst. In de Inrichten vun pflegen & wohnen“ in de Herman-Westphal-Straat gifft dat veer Patschenten, de beatent warrn mööt. Vun dorher rück ok dat Technische Hölpswark an, üm de Stroomversorgen gau wedder hertostellen. Folgens Füerwehr is dat ok glückt, se müssen keen Lüüd, de in dat Pleegheim wahnt, evakueren.

