Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Dalslag för'n HSV

Dat weer för vele Fans keen gode Överraschen: In de Twete Football-Bunnsliga müss de HSV en Dalslag hennehmen, wat de Schangs op en Opstieg angeiht. De Kru hett tohuus gegen Brunswieg mit 2 to 4 een op de Mütz kregen. In dat twete Speel an’n Freedag hebbt Greuther Fürth un Köln 1 to 1 liekop speelt. In de eerste Bunnsliga is Wolfsburg mit 2 to 3 vun Leipzig afrüüscht worrn. De FC St. Pauli speelt vunnamiddag butenwarts gegen Holstein Kiel.

