Hamborg: Fernwarms warrt düütlich dürer

Dat is en Schock för all de Verbrukers: Denn de Fernwarms, de vun de Hamborger Energiewarken kamen deit, de warrt üm un bi een Drüddel wat dürer. De Pries geiht af Mitt vun dat neegste Johr üm dörtig Perzent wat na baven un dat för üm un bi 260.000 Huushollen. Dat Ganze liggt an de hogen Investitschonen för den Utstieg ut‘e Köhl. Dorto mutt man weten: Fernwarmskunnen köönt jümehren Anbeder nich wesseln un dat geiht jeden veerten Huusholt in Hamborg wat an.

