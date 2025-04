Stand: 11.04.2025 09:30 Uhr Langenhoorn: Hickhack wegen Neeborebeet

Wegen dat Neeborebeet Diekmoor in Langenhoorn gifft dat al siet Johren Hickhack. Egens schüllt dor sövenhunnert Wahnen henkamen. De gröttste Deel dorvun warrt mit Geld ut’e Staatskass wat stütt. Man nu will de tokümstige Koalitschoon in den Bezirk Noord ut SPD, CDU un FDP de Plaans, de dat hierför betto geven deit, nochmal överarbeiden. Un doröver warrt de Bezirksversammeln Noord tokamen Week afstimmen. De Grönen smiet de Koalitschoon nu vör, dat se den Bo so blots in’e Läng trecken un wat dürer maken doot.

