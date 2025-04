Stand: 11.04.2025 09:30 Uhr Einbüddel: Fief junge Bus-Rowdys fastnahmen

Güstern Avend is de Polizei in Einbüddel to Gang ween. Denn dor hebbt mehre junge Lüüd in en vull besetten Linjenbus mit en Softair-Pistool rümhanteert un düsse dorbi denn ok op welk Fohrgäst richt. Lüüd, de dor mit in den Bus seten hebbt, de hebbt denn bi de Polizei anropen un Bescheed seggt. Un de hett dorophen denn den Bus vun’e Lien fief an’n Siemersplatz anhollen. Vun dor hebbt se de fief jungen Lüüd, de so twüschen veerteihn un föffteihn Johr oolt ween sünd, mit op dat Revier nahmen, wo se denn vun jümehr Öllern afhaalt worrn sünd.

