Stand: 11.04.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd veel Wulken ünnerwegens. Meisttiets blifft dat aver dröög. Un ’n ganz beten wat kriegt wi vundaag ok de Sünn to sehn bi Temperaturen vun üm un bi föffteihn Graad. Un deels is verenkelt ok ornlich Wind mit dorbi. De warrt na’n Avend hen aver weniger. Un morgen treckt de Wulken denn so na un na wedder af un de Sünn kummt mehr vördag bi Temperaturen vun üm un bi twintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.04.2025 | 09:30 Uhr

